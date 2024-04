“Lo Stato è presente e rilancia la sua azione per la legalità“, l’ha ribadito il prefetto di Napoli che ieri pomeriggio si è recato ad Afragola per il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Afragola, il prefetto Di Bari al comune per il comitato e po in chiesa: “Lo Stato è presente”

Michele Di Bari ha annunciato più servizi ad alto impatto sul territorio e un’attenzione maggiore al contrasto dello spaccio di droga e all’uso delle armi. Sono i provvedimenti con cui intende fronteggiare l’esplosione di criminalità alla luce della sparatoria avvenuta a piazza Castello domenica scorsa.

Al Comitato erano presenti anche il Sindaco del Comune di Afragola, Antonio Pannone e al Vice Sindaco, Giuseppina Castiello, Sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nord, il Questore, i rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e il rappresentante di Città Metropolitana.

La visita in parrocchia

Dopo il comitato, il prefetto ha fatto visita alla Parrocchia San Giorgio davanti alla quale è avvenuta la sparatoria di domenica. Durante la messa, Di Bari ha preso la parola e ha invitato la comunità a compattarsi e a coltivare i valori della legalità e del rispetto. Il sindaco, Antonio Pannone, ha ribadito, dopo la cerimonia religiosa, il lavoro dell’amministrazione nella tutela dell’ordine pubblico anche grazie al rafforzamento della videosorveglianza.