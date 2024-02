Un operaio di 52 anni è precipitato ieri sera da un’impalcatura di un palazzo in via Emmanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli, zona molto frequentata e conosciuta da napoletani e turisti perché lì c’è il famoso murales di Diego Armando Maradona.

Incidente sul lavoro ai Quartieri Spagnoli, operaio precipita da impalcatura

Da una prima sommaria ricostruzione dei carabinieri della compagnia Napoli centro, intervenuti sul posto, l’operaio muratore, impegnato per la ditta della quale è dipendente nel rifacimento della facciata dell’immobile, è precipitato dall’impalcatura, da una altezza di circa 3 metri. L’uomo è stato trasferito nell’ospedale Cardarelli dove è tuttora in osservazione ma non è in pericolo di vita.

Per l’operaio il referto medico parla di “frattura scomposta tibia sinistra”. Sul posto anche personale dell’Asl Napoli 1 per gli accertamenti del caso.