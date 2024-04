Non ce l’ha fatta Giuseppe Carrino, 18enne di Massa Finalese, nel modenese, ma originario insieme alla famiglia di Afragola (Napoli), rimasto ferito in un incidente stradale in moto avvenuto lo scorso 5 aprile. A darne notizia è Il Mattino.

Incidente a Modena, Giuseppe morto a 18 anni: era di Afragola

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo via Monte Bianco a Massa Finalese in sella alla sua moto quando, per cause ancora da capire, si è scontrata con un’auto. A seguito dell’impatto, Carrino è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Il 18enne è deceduto all’ospedale nella giornata di lunedì. La famiglia di Carrino, come detto, è originaria di Afragola e si era trasferita nel Modenese quando Carrino era un bambino.