Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha annunciato una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a seguito del grave episodio di violenza urbana che si è verificato ieri. La riunione è stata indetta dal Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, in risposta agli spari che si sono verificati in Piazza Castello. Il bilancio è stato di cinque persone ferite.

La riunione si terrà domani, martedì 23 aprile, alle ore 19:00 nella sala Giunta del Municipio di Afragola. All’incontro oltre al sindaco e al prefetto, parteciperà anche Pina Castiello, Sottosegretario di Stato, confermata di recente vicesindaco dopo l’azzeramento di giunta di qualche settimana fa.

Afragola, il sindaco annuncia intensificazione controlli in città

Il Prefetto Di Bari, fa sapere il sindaco, ha già ordinato un’immediata intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo in tutta la città.

“Alle chiacchiere e alle sterili polemiche di chi mira a generare confusione (talvolta “remando” anche contro gli interessi di Afragola) – ha detto Pannone in riferimento alle polemiche che si sono generate dopo l’episodio – preferiamo privilegiare la concretezza del lavoro quotidiano, fondato sulla buona Amministrazione e sulla necessaria sinergia istituzionale, per contrastare il malaffare e promuovere la legalità e lo sviluppo, con piena fiducia nell’operato dell’autorità giudiziaria e delle forze di polizia”.