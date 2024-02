ARTICOLO AGGIORNATO: https://www.teleclubitalia.it/incidente-sul-lavoro-e-giallo-pasquale-morto-ad-afragola-e-non-a-casalnuovo/

Ancora una morte bianca in Campania. Questa volta a perdere la vita un 35enne precipitato da tre metri d’altezza in un cantiere di via Amalfi, a Casalnuovo.

Tragedia a Casalnuovo, operaio di 35 anni precipita nel vuoto e muore sul colpo

L’operaio è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Villa dei Fiori di Acerra già deceduto. Sul posto i carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli che hanno subito avviato le indagini per ricostruire la vicenda.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe precipitato da circa tre metri di altezza durante alcuni lavori di ristrutturazione. Da accertare eventuali responsabilità.

Problema di sicurezza sul lavoro

Questa tragedia avviene in un momento in cui si sono riaccesi i riflettori sulla sicurezza sul lavoro dopo il crollo di una trave nel cantiere dell’Esselunga di Firenze che ha provocato cinque morti. Tra l’altro sabato mattina nei pressi di largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli a Napoli, è stato teatro di un altro incidente sul lavoro. In quel caso un muratore è precipitato da un ponteggio ma ne è uscito quasi illeso.