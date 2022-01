Prima è finito contro un palo della luce, poi ha investito una signora che in quel momento si stava allontanando dalla sua vettura. Sarebbe questa la dinamica dell’incidente avvenuto oggi – tutt’ora in fase di ricostruzione – in via Lago Patria.

Incidente su via Lago Patria, finisce contro palo e poi investe una donna: pirata della strada si dà alla fuga

Il sinistro stradale si è verificato intorno alle 17. Stando alle prime informazioni disponibili, un uomo stava procedendo ad alta velocità lungo la careggiata quando, improvvisamente, è finito contro un palo dell’illuminazione stradale, sradicandolo. Dopodiché ha investito una signora che stava uscendo dall’abitacolo di un’auto parcheggiata. Anche la vettura della donna ha riportato danni alla carrozzeria.

Leggi anche >> Giugliano, travolge ragazza al Corso Campano: il pirata della strada fugge, poi si costituisce

Dopo l’impatto il conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima e si è dato alla fuga. Alcuni presenti che hanno assistito alla scena hanno provveduto ad allertare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della municipale del distaccamento di Lago Patria che hanno effettuato i rilievi del caso. Giunti sul luogo del sinistro stradale anche gli operatori del 118: i sanitari hanno soccorso la vittima, ancora cosciente, e trasferita al vicino ospedale. La signora non è in pericolo di vita. Adesso si cerca il pirata della strada.