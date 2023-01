Un tragico incidente si è verificato questa notte a Ottaviano, comune situato nella zona vesuviana non molto distante dalla città di Napoli. Due ragazze, per cause ancora in fase di accertamento, sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Sarno.

Sabato di sangue nel napoletano, 500 contro un muro: muore 21enne

Secondo una prima ricostruzione le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo Via Ferrovie dello Stato (Ottaviano). Per motivi ancora da accertare l’auto sarebbe finita violentemente contro un muro, altezza civico 156.

Sul posto sono giunte le ambulanze e i carabinieri per i soccorsi del caso: le due giovani sono state portate immediatamente in ospedale a Sarno, dove purtroppo la conducente, Anna Teresa Ciccone, 21 anni, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, si è spenta poco dopo l’arrivo nel nosocomio sarnese. La passeggera, 20 anni, è rimasta ferita ma non è in pericolo di vita.

I Carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano indagano sulla dinamica dei fatti. Si cercano eventuali immagini dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che possano aiutare a chiarire meglio il tutto. Il tratto di strada è stato temporaneamente interrotto per permettere i rilievi e la messa in sicurezza del veicolo.