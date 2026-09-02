Si apre domani, giovedì 3 settembre, il Festival della Letteratura indipendente con ospiti Irvine Welsh e Francesco Di Bella. Giunto quest’anno alla sesta edizione il FLiP ha come tema l’“immortale” e si terrà negli spazi dello storico Palazzo Lancellotti a Casalnuovo con un programma denso, articolato come sempre nella sezione adulti e ragazzi.

Casalnuovo, domani si apre il Flip con Nicoletta Costa, Francesco Di Bella e irvine Welsh

“Il programma del FLiP – spiega Eduardo Savarese, magistrato e scrittore, direttore artistico della rassegna – si snoda intorno al tema dell’Immortale in un senso specifico: la tensione di molta letteratura contemporanea a concepire visioni dell’oltre. Ho scelto la frase di Spinoza come provocazione: il termine eternità sembra desueto. Ma, al fondo, mi pare che sia centrale quale che ne sia il genere narrativo o la declinazione praticati da chi sarà ospite quest’anno. Il FLiP è da sempre un momento per un respiro più profondo, non mediocre, non mercantile, non sporcato dalla piccola attualità. Soprattutto quest’anno, volando ‘oltre’ le polemiche politiche locali”.

Per la sezione ragazzi, curata da Maria Carmela Polisi della libreria “Mio nonno è Michelangelo”, il programma si apre alle ore 17 con la premiazione del “Concorso per la maestra Teresa” in collaborazione con l’associazione PHILdiStorie. Alle 18 poi continua con Nicoletta Costa, autrice e illustratrice, che dialogherà con Claudia Cioffi e Consiglia Aquino. Tutti gli incontri di questa sezione sono seguiti da un workshop-laboratorio insieme agli autori, al quale bambine e bambini potranno partecipare con le loro famiglie.

Per la sezione adulti il festival prevede alle 16.30 la presentazione del libro Pomigliano d’Arco: cinquecento anni di tradizioni popolari di Marco Melito (edizioni Wojtek) che dialogherà con la storica voce dei 24 Grana, Francesco Di Bella grazie alla moderazione di Mario Visone. Il programma prosegue con gli scrittori Vincenzo Montisano, Simone Capozzi, Livio Santoro e Claudia Grande e i loro ultimi lavori, per prendersi una pausa alle 19.30 con il momento “Oasi”: riflessioni sulla letteratura con i critici Filippo La Porta e Fabrizio Coscia.

Alle 20.30 arriva Irvine Welsh, autore culto di Trainspotting, che dialogherà con Augusto Penna, autore di Cavalcando L’ondra (Magmata) con la moderazione di Ferruccio Mazzanti. Lo scrittore scozzese presenterà a sua volta Men in love, il ritorno di Trainspotting (Guanda) insieme ad Augusto Penna e Alfredo Palomba per poi dare vita, a partire dalle 22.30, al dj set che concluderà la prima giornata del FLiP.

La presentazione di Men in love e il dj set successivo saranno trasmessi in diretta streaming dai canali social di SeraoAlive, la web radio del Liceo “Matilde Serao”, e da Radio Base, entrambi media partner di questa edizione del festival. Tutti gli eventi del FLiP sono totalmente gratuiti e vengono realizzati sotto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Casalnuovo, grazie al contributo di sponsor e sostenitori della rassegna.