È morto Domenico Gallo, 70 anni, noto commerciante di Frignano travolto mentre faceva jogging nei pressi del Santuario della Madonna di Briano. L’uomo era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Aversa.

Lutto a Frignano, commerciante investito muore in ospedale

Come spiega Edizione Caserta, il 70enne, venditore ambulante di pesce, stava passeggiando nei pressi del Santuario quando sarebbe sopraggiunta una vettura guidata da un’insegnante di San Cipriano d’Aversa che l’ha investito in pieno.

La docente si è immediatamente fermata a prestare soccorso all’uomo, ma il quadro clinico è apparso da subito molto grave. Il commerciante ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale Moscati di Aversa in Rianimazione dove ha lottato per due settimane prima di spirare nella giornata di ieri nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Sulla salma è stato disposto l’esame autoptico. Lutto a Frignano, dove Domenico era molto conosciuto.