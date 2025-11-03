Si chiamava Carmine Griffone il vigilante di 55 anni travolto e ucciso da un cancello in ferro in località Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento. L’uomo era in in servizio presso l’area della stazione ferroviaria chiusa per lavori Eav.

Incidente nel Sannio, vigilante travolto da cancello in ferro mentre è a lavoro: morto sul colpo

L’incidente fatale risale alla serata di venerdì. Secondo una prima ricostruzione, il cancello – per cause ancora in corso di accertamento – sarebbe improvvisamente uscito dai binari, schiantandosi al suolo e colpendo in pieno la vittima che stava svolgendo il suo turno di vigilanza.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118, ma per il 55enne non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei soccorsi era già privo di vita. Le forze dell’ordine, su impulso della Procura di Benevento, hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.