Un brutto incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 8 gennaio, a Napoli, lungo Corso Umberto, nei pressi di piazza Nicola Amore. Il sinistro ha coinvolto due scooter e una Fiat Panda.

Incidente a Napoli: scontro tra due scooter e una Fiat Panda

Secondo una primissima ricostruzione, sembrerebbe che l’auto non abbia rispettato la precedenza, innescando lo scontro con i due mezzi a due ruote. L’impatto è stato violento, causando il ferimento di uno dei centauri, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in ambulanza.

L’incidente ha causato il blocco del traffico in una delle arterie più frequentate della città, con lunghe code che hanno reso difficile la circolazione nella zona. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso, al fine di accertare le responsabilità dell’accaduto.