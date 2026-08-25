Si chiamava Silvana D’Alterio la 72enne di Qualiano uccisa dal virus del West Nile. La donna è deceduta nel pomeriggio di ieri dopo lunghi giorni di sofferenza. Non aveva patologie pregresse ma le conseguenze dell’infezione non le hanno lasciato scampo.

Uccisa dal West Nile, Qualiano in lutto per Silvana d’Alterio: oggi i funerali

Appartenente una famiglia storica della città, Silvana ha lasciato un vuoto nell’intera comunità. Ad annunciarne la scomparsa, nella serata di ieri, tramite un post apparso sui social, è stato il sindaco Raffaele De Leonardis, che si è stretto attorno alla famiglia D’Alterio. La 72enne lascia marito e figli. Alle 16 e 30 saranno celebrati i funerali presso la Parocchia SS. Immacolata dove in tanti si recheranno per renderle l’ultimo saluto.

Sul fronte sanitario, intanto, la situazione a Qualiano sembra sotto controllo. Secondo il primo cittadino, al momento si contano altre tre persone contagiate dal virus, di cui due in fase di riabilitazione. Non ci sono invece nuovi casi segnalati negli ultimi giorni, a riprova che il focolaio non si è esteso.