Incidente Villa Literno: fermato 31enne in fuga all’estero con la famiglia per la morte di Tina Spatarella

Incidente mortale a Villa Literno, fermato il 31enne sospettato di aver provocato la morte di Tina Spatarella. L’incidente risale al 16 novembre 2025 ed è avvenuto lungo la strada statale 7/quater a Villa Literno. L’uomo, alla guida di una BMW di grossa cilindrata, dopo l’incidente, sarebbe scappato senza prestare soccorso. Oltre a Tina Spatarella, nel sinistro rimasero feriti gli altri passeggeri del veicolo.

L’indagato fuggì all’estero dopo lo schianto

Le indagini della Polizia Stradale Campania-Basilica hanno permesso di identificare rapidamente il 31enne. L’uomo, però, aveva già lasciato l’Italia per una vacanza insieme alla propria famiglia, imbarcandosi su un volo diretto all’estero prima che le autorità potessero collegarlo all’incidente.

Rientro in Italia e fermo eseguito

Il 31enne è stato bloccato il 24 novembre 2025 al suo rientro nel Paese e trasferito nel carcere di Napoli-Poggioreale. Gli investigatori, nel frattempo, avevano raccolto gravi indizi di responsabilità che hanno consentito alla Procura di emettere il decreto di fermo. Il GIP del Tribunale di Napoli, il 27 novembre 2025, ha convalidato il fermo e disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.