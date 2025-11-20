Proseguono senza sosta le indagini della Polizia Stradale di Caserta per individuare il pirata della strada che nella notte tra il 15 e il 16 novembre ha causato l’incidente in cui è morta la 61enne insegnante Tina Spatarella.

Incidente mortale a Villa Literno: caccia al pirata della strada che ha ucciso Tina Spatarella

Lo scontro è avvenuto sulla Statale 7 Quater, vicino allo svincolo di Villa Literno, quando una BMW ha tamponato violentemente l’auto su cui viaggiava la donna insieme ad altre tre persone, ancora ricoverate in condizioni stazionarie.

Il responsabile è fuggito a piedi lasciando il veicolo distrutto. La Stradale ha ricostruito i passaggi di proprietà dell’auto, risultata acquistata da un cittadino romeno, che però ha dichiarato il furto del mezzo. Ora gli investigatori sono sulle tracce di un probabile cittadino straniero, che potrebbe aver lasciato Castel Volturno o addirittura l’Italia. Le indagini continuano.