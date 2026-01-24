Incidente mortale a Napoli: 55enne muore nello schianto contro una cisterna

Grave incidente stradale a Napoli poco dopo la mezzanotte, nella notte tra venerdì e sabato, lungo via Argine, dove un uomo di 55 anni, napoletano, ha perso la vita in seguito a un violentissimo impatto tra la sua auto e una cisterna.

Come anticipa Il Mattino, la vettura avrebbe improvvisamente perso il controllo finendo contro il mezzo pesante, che si trovava fermo a bordo strada. L’urto è stato devastante e per il conducente non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Indagini della Polizia Locale: dinamica al vaglio dell’Infortunistica

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale, con il primo intervento coordinato dalla Centrale operativa territoriale. La ricostruzione dell’incidente è affidata alla sezione Infortunistica stradale, che sta effettuando rilievi e accertamenti per chiarire le cause esatte della tragedia e verificare ogni dettaglio della dinamica.