Incidente mortale a Marano, identificata la vittima a bordo dello scooter. Il nome

Si chiamava Pasquale Gaudino, l’uomo deceduto dopo lo scontro nei pressi della rotonda di Maradona, in via Castel Belvedere. Ad anticipare la notizia è TerraNostra News. La vittima, residente nella zona in cui è avvenuto il tragico sinistro, era a bordo di una Vespa d’epoca quando è stato preso in pieno da una Volkswagen Polo guidata da un 43 enne di Marano.

Incidente mortale a Marano, identificata la vittima a bordo dello scooter

Quando i soccorsi sono giunti sul posto Pasquale era già morto. Gli uomini del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.. La salma è stata sequestrata, su disposizione del magistrato inquirente, e sarà condotta presso l’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano.

Secondo una primissima ricostruzione, il conducente della Polo pare abbia invasa la corsia su cui procedeva il veicolo guidato dalla vittima. Il 43enne sarà sottoposto agli esami tossicologici di rito. Si tratta dell’ennesima tragedia che si è consumata lungo l’arteria stradale che collega Marano al Giuglianese e al comune di Quarto.