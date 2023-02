Incidente mortale all’altezza della rotonda Maradona, nel territorio di Marano. A perdere la vita un uomo alla guida di uno scooter. Fatale lo scontro con un’automobilista.

Marano, incidente vicino alla rotonda Maradona: morto un uomo

Secondo una prima ricostruzione, un centauro in sella a una Vespa procedeva lungo la strada che collega Marano a Quarto, nella frazione di Castebelvedere, quando, in circostanze da chiarire, sarebbe stato travolto da una Golf di colore bianco. Come anticipa Il Mattino, lo scooterista avrebbe perso la vita nell’impatto.

Gli operatori del 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono presenti i carabinieri della locale Compagnia e Polizia Municipale per i rilievi del caso. E’ l’ennesima tragedia che si consuma lungo l’arteria stradale che collega Marano al Giuglianese e al comune di Quarto.