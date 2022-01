Hanno perso la vita mentre facevano rientro a casa. Tre giovani di 20 anni sono morti questa notte lungo la provinciale Pisticci-San Basilio, in provincia di Matera. Erano a bordo di una Mini Cooper, quando il conducente improvvisamente ha perso il controllo dell’auto finendo nella corsia opposta scontrandosi con un’altra vettura.

Tragico scontro in provincia di Matera, 3 morti

Il terribile impatto ha scaraventato poi l’auto in un dirupo profondo circa 10 metri. Non c’è stato nulla da fare per Lucio Lopatriello, di 21 anni, Simone Andriulli, anche lui 21enne, e Luciano Carone 20enne, tutti e tre studenti originari di Pisticci.

I primi due sono morti sul colpo. Il terzo è deceduto qualche ora dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilevi del caso. Feriti, ma i non modo lieve, gli occupanti dell’altra auto.