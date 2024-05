“Le condizioni di Gaetano Di Vaio restano critiche”. È quanto fanno sapere i medici dell’ospedale San Giuliano di Giugliano dove il noto attore e regista è tutt’ora ricoverato in rianimazione per un incidente in scooter.

Incidente in scooter a Qualiano, Di Vaio ancora gravissimo: le condizioni

L’impatto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Santa Maria a Cubito. Il 56enne è rimasto ferito mentre viaggiava in sella al suo scooter lungo l’arteria che collega il comune di Qualiano alla circumvallazione esterna.

La dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire: Di Vaio avrebbe perso improvvisamente il controllo dello scooter cadendo rovinosamente sull’asfalto, e adesso lotta tra la vita e la morte. Il 56enne ha riportato serie lesioni interne, e a preoccupare di più è un forte trauma cerebrale con conseguente edema.

