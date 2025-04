Paura sull’autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello, dove un autobus che trasportava 41 bambini delle scuole elementari in gita scolastica si è scontrato violentemente con un tir. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, per cause ancora in fase di accertamento.

Incidente in A1 tra San Vittore e Caianello, bus con 41 bambini si scontra con tir: un ferito grave

La parte anteriore del mezzo, su cui viaggiavano anche sei insegnanti, due mamme accompagnatrici e due autisti, è andata completamente distrutta nell’impatto. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri ha riportato ferite gravi. Solo una persona è stata classificata in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il pullman era diretto verso sud per una gita, ma il tragitto si è interrotto bruscamente a causa dell’incidente. Sul posto sono intervenute prontamente due ambulanze del 118 partite da Cassino per fornire i primi soccorsi. La Polizia Stradale ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e determinare eventuali responsabilità. Il traffico ha subito rallentamenti, ma la situazione è stata gestita tempestivamente dalle forze dell’ordine.