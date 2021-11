Un bruttissimo incidente si è verificato nella serata di ieri a Ercolano. A scontrarsi uno scooter condotto da un 39enne del posto e un’auto guidata da un 42enne di Napoli. L’impatto è stato violentissimo. I fatti sono accaduti in Via Bordiga angolo via A. Gramsci, intorno alle ore 23.30. Cause e responsabilità sono ancora tutte da accertare.

Scontro auto-scooter a Ercolano

Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha trasportato in codice rosso il centauro presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata in pericolo di vita e i Carabinieri della locale Tenenza insieme a quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Torre del greco per i rilievi del caso. I veicoli sono stati posti a sequestro.

