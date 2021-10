Incidente sulla SS 7 quater via Domitiana, traffico in tilt in direzione Napoli. Sono diverse le segnalazioni che in questo momento stanno comparendo sui gruppi social di Facebook.

Incidente tra Quarto e Monterusciello

Lo scontro tra due auto e uno scooter è avvenuto poco fa tra Quarto e Monterusciello. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti ma le operazioni di soccorso e rimozione stanno richiedendo un bel po’ di tempo.

Il sinistro ha causato pesanti disagi per gli automobilisti rimasti bloccati nel traffico. Dunque tutto fermo per diversi chilometri in direzione Napoli. Per chi deve raggiungere la Tangenziale consigliamo di evitare, almeno per il momento, il tratto della Domitiana.

Foto di repertorio