Dramma a Castellammare. Questa mattina su via Panoramica ha perso la vita Gennaro Giugliano, detto Genny, 21enne originario di Melito con la passione per la moto.

Castellammare, incidente in moto: addio a Genny Gennaro

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in sella alla sua moto su via Panoramica, a Castellammare, in direzione Vico Equense. Era partito da Melito per andare in Costiera e assistere a una cerimonia religiosa nel Santuario della Madonna della Libera. Al rientro, all’altezza dello svincolo per Pozzano, ha perso il controllo della sua motocicletta finendo sull’asfalto.

L’impatto col suolo è stato violentissimo e avrebbe perso la vita sul colpo. I tentativi di rianimarlo da parte del 118 si sono rivelati inutili. Troppo grave le ferite riportate. Sulla tragedia indagano le forze dell’ordine, che stanno effettuando i rilievi e ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Lutto in città

La notizia della morte di Gennaro Giugliano sta facendo rapidamente il giro del web. Genny si era diplomato al liceo Kant. Era un grande appassionato di motori e aveva anche partecipato a delle gare. Il suo amore per le moto però, nonostante la sua esperienza, si è rivelata fatale. Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio apparsi sui social per commemorarlo.