Provoca incidente sulla Domiziana e poi fugge senza nemmeno soccorrere i feriti. Per questo motivo un 42enne, residente ad Orta di Atella, è stato denunciato, dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, per omissione di soccorso in occasione di incidente stradale.

Castel Volturno, provoca incidente e poi scappa

I fatti sono accaduti il 30 ottobre scorso a Castel Volturno nei pressi della rotonda “Ponte a Mare”. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un’autovettura Nissan Qashqai, condotta da un 69enne di Marano di Napoli, con a bordo la 72enne moglie convivente e l’autovettura Nissan Juke il cui conducente si è dato alla fuga.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’arma della compagnia di Mondragone che, da un frammento di paraurti repertato sul posto dell’incidente e dalle dichiarazioni testimoniali rese da persone che hanno assistito all’incidente, in pochi giorni sono riusciti a risalire al proprietario della vettura e quindi al conducente.

Si tratta di un uomo di 42 anni di Orta di Atella, che nella mattinata di oggi è stato identificato e denunciato. A seguito del sinistro stradale il 69enne conducente della Qashqai è stato trasportato presso l’ospedale di Caserta dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati sequestrati.