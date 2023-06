Tragedia all’alba a Napoli, in zona Capodimonte. Un ragazzo di 28 anni a bordo di un’auto si è schiantato, mentre viaggiava a forte velocità, contro un palo di sostegno della rete di alimentazione del filobus. Insieme a lui, nel veicolo, erano presenti altre 2 persone.

Incidente all’alba Napoli, auto contro palo: un morto

Come riporta Il Mattino, nel violento impatto avvenuto in via Capodimonte, nei pressi dell’ingresso della Tangeziale di Napoli, ha perso la vita un 42enne che era seduto sul sedile posteriore della vettura. Si tratta di un uomo di origini straniere che regolare soggiorno sul territorio nazionale. Gli altri due uomini si sono salvati grazie agli airbag.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno solo potuto constatare la morte del malcapitato e il personale della Polizia municipale di Napoli che ha effettuato i rilievi dell’incidente e sottoposto il conducente ad esami sull’uso di alcol o droga, di cui sia attendono gli esiti. Il conducente è stato denunciato all’autorità giudiziaria per omicidio stradale.