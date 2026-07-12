Aversa, contesta la diagnosi e aggredisce medico, infermiera e guardia giurata: arrestato 21enne

Una ferita che, secondo i medici, non c’era. Tanto è bastato per far esplodere la rabbia di un 21enne che, al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, avrebbe aggredito un medico, un’infermiera e una guardia giurata. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Stazione di Lusciano, il 21enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe dato in escandescenze dopo aver contestato la valutazione del medico di turno. Era convinto di aver riportato una ferita da taglio che, all’esito degli accertamenti clinici, non sarebbe invece stata riscontrata.

Dalle parole si sarebbe così passati ai fatti. Il giovane avrebbe aggredito il dirigente medico in servizio, un’infermiera e l’addetto alla sicurezza impegnato nel presidio dell’area di emergenza. I tre sono stati immediatamente soccorsi e medicati nello stesso nosocomio normanno. Hanno riportato contusioni ed escoriazioni multiple, giudicate guaribili rispettivamente in dieci, dieci e quindici giorni. Tutti hanno sporto denuncia.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli uomini della Benemerita, che hanno bloccato e arrestato il 21enne in flagranza di reato. Dovrà rispondere di lesioni personali aggravate, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.