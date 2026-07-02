Napoli, 24enne di Afragola muore al Cardarelli dopo intervento allo stomaco: indagini in corso

Una giovane di 24 anni, Francesca Tucci, originaria di Afragola, è deceduta nella mattinata di oggi, giovedì 2 luglio, all’ospedale Cardarelli, dove era ricoverata dopo essersi sottoposta a un complesso intervento chirurgico. La direzione dell’azienda ospedaliera ha espresso il proprio cordoglio ai familiari, annunciando l’avvio delle procedure previste per fare piena luce sull’accaduto.

Napoli, 24enne di Afragola muore al Cardarelli dopo intervento allo stomaco

L’operazione era stata eseguita il 29 giugno per trattare una patologia congenita dell’apparato digerente. Secondo quanto emerso, non si trattava di un intervento di routine, ma di una procedura particolarmente delicata e ad alto grado di complessità.

Nei giorni successivi sarebbero insorte complicanze post-operatorie che hanno reso necessario un secondo intervento chirurgico. Nonostante il nuovo tentativo dei medici di stabilizzare le sue condizioni, la 23enne è morta poche ore dopo mentre si trovava ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Stando alle informazioni disponibili, i familiari erano stati preventivamente informati dei rischi legati all’intervento. Dopo la notizia del decesso, all’interno dell’ospedale si sono vissuti momenti di profondo dolore tra parenti e amici della giovane, senza che si verificassero episodi di tensione nei confronti del personale sanitario.

Indagini interne in corso

L’ospedale Cardarelli ha reso noto di aver attivato immediatamente tutte le procedure istituzionali previste a livello regionale e ministeriale per gli approfondimenti del caso. Al momento non risultano denunce presentate dai familiari, anche se nelle prossime ore potrebbero essere disposti ulteriori accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.