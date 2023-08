Incidente mortale nel pomeriggio di ieri, 30 agosto, ad Acerra. A perdere la vita un operaio 49enne. Fatale lo scontro tra un furgone e un trattore.

Acerra, scontro tra furgone e trattore: perde la vita un 49enne

L’incidente è avvenuto tra via Olmitelli e via Madonella. Secondo quanto ricostruito, per ragioni ancora da accertare, il conducente di un furgone avrebbe avuto un malore prima di perdere il controllo del mezzo e schiantarsi contro il mezzo agricolo. Lo scontro è avvenuto nei pressi della scuola Ferraiuolo.

Purtroppo, nonostante l’arrivo dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato niente da fare. Presenti sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per accertare dinamica e responsabilità del sinistro. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza della zona.