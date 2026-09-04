Un uomo di 53 anni, di origini albanesi, è stato arrestato dalla polizia nella zona di Porta Nolana con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, sorpreso a spacciare a Porta Nolana: tenta la fuga in bici e aggredisce gli agenti

L’intervento è stato effettuato dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio. I poliziotti, dopo un appostamento in vico Gabella della Farina, avrebbero notato il 53enne mentre cedeva una dose di droga. Alla vista degli agenti, l’uomo si è allontanato in bicicletta attraverso le strade della zona. L’inseguimento si è concluso in via Nolana, dove i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo.

Secondo quanto ricostruito, durante le fasi dell’arresto il 53enne avrebbe lanciato la bicicletta contro gli agenti e successivamente avrebbe opposto resistenza colpendoli con calci e pugni. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate 34 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa sei grammi, oltre a 120 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. È assistito dall’avvocato Fabio Quintaluce.