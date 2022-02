Villaricca. Un incidente si è verificato in serata, intorno alle 22, in via Enrico Fermi, all’altezza del locale Avenir. Un’auto – per cause ancora da accertare – si è ribalta su sé stessa mentre procedeva lungo la corsia.

Incidente a Villaricca, auto si ribalta su sé stessa: conducente miracolato

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire. Pare non ci siano veicoli coinvolti e feriti. Il conducente della Peugeot grigia è uscito illeso dall’abitacolo dell’auto capovolta.

È probabile che l’automobilista abbia perso il controllo mentre era alla guida della sua Peugeot. Alcuni residenti che hanno assistito alla scena sono accorsi per soccorrere il conducente. Si attende comunque l’arrivo dei sanitari del 118 per le eventuali cure del caso e del carro attrezzi per la rimozione dell’auto.