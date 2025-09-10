Umberto Cardone, 25 anni, è la giovane vittima del grave incidente avvenuto a Pietrelcina, provincia di Benevento, nei pressi di un passaggio a livello. Il ragazzo era alla guida di una moto Guzzi quando si è scontrato con una Fiat Punto condotta da una donna del posto di 50 anni, a bordo della quale viaggiava anche un’altra passeggera. Dopo l’impatto, l’auto è finita contro un muretto.

Incidente a Pietrelcina: 25enne muore dopo scontro auto-moto al passaggio a livello

Per il centauro non c’è stato nulla da fare: nonostante l’intervento dei sanitari del 118, il giovane è deceduto sul colpo. Umberto lavorava insieme al padre e al fratello in una pizzeria-ristorante molto conosciuta in paese. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per i rilievi. Restano ancora da chiarire le cause precise dello schianto: tra le ipotesi, anche quella di un primo urto della moto contro un fuoristrada guidato da un uomo di Pesco Sannita. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio, dove il medico legale Emilio D’Oro effettuerà l’autopsia su disposizione del pm Marilia Capitanio.

Il lutto

La comunità di Pietrelcina è sconvolta dalla tragedia: Umberto era molto conosciuto e stimato per la sua solarità e per l’impegno nell’attività di famiglia. A esprimere il cordoglio collettivo è stato il sindaco Salvatore Mazzone, che in un messaggio toccante ha dato voce al sentimento di smarrimento e tristezza che ha colpito il paese: «È una giornata bruttissima e le parole non possono né mai potranno descrivere lo sconcerto di una intera comunità».