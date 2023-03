Ancora sangue sulle strade campane. Questa mattina una ragazza di appena 35 anni, Mariarosaria Conte, ha perso la vita sulla provinciale che da Olevano sul Tusciano conduce a Battipaglia, in provincia di Salerno. Fatale lo scontro tra tre auto.

Incidente a Olevano sul Tusciano (Salerno), morta una 35enne

La dinamica del sinistro è ancora da ricostruire. Per cause da accertare, tre auto, precisamente una Toyota, una Wolkswagen e una Kia, si sono violentemente scontrate all’altezza di un distributore di benzina, sulla strada provinciale 29, in località Campo, in direzione Battipaglia. Mariarosaria Conte, alla guida della Toyota, è sbalzata fuori dalla vettura a seguito dell’impatto ed è finita sotto un albero.

Sarebbe morta sul colpo, per le gravi ferite riportate. Inutili i soccorsi del 118, che ne hanno potuto constatare solo il decesso. Ferito alla mano un 42enne. Sul luogo della tragedia sono accorse due ambulanze del Vopi, una medicalizzata e una territoriale e le forze dell’ordine. Presenti le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. Il traffico in zona è andato in tilt e la strada è stata interdetta al traffico veicolare per consentire i rilievi. Lutto intanto in zona per la morte di Mariarosaria, originaria di Montecorvino Rovella e residente a Olevano. Lascia due figli.