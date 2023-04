Si chiamava Gianluca Claudio Russo e aveva 47 anni la vittima dell’incidente avvenuto questa notte in via Forche Caudine a Maddaloni, in provincia di Caserta. A darne notizia è EdizioneCaserta.

Incidente a Maddaloni, muore imprenditore delle pompe funebri

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 1 e 30 a Maddaloni, poco prima dell’imbocco della variante. La vittima era alla guida di una una Jeep Renegade, provenendo da Benevento, quando, per ragioni da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo per schiantarsi contro la cancellata del caseificio “Bianco Mozzarella”.

L’impatto è stato devastante e il 47enne sarebbe morto sul colpo. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri. Il cuore di Gianluca Claudio Russo ha smesso di battere nonostante i tentativi di rianimazione dei soccorritori. Sul caso indagano gli uomini del Commissariato di Maddaloni.

La notizia si è rapidamente diffusa a Santa Maria a Vico, dove l’uomo – imprenditore delle pompe funebri – abitava con la sua famiglia. Fratello del consigliere comunale calatino Domenico Russo, il 47enne lascia moglie e tre figli e l’altro fratello Pasquale.