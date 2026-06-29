Ancora sangue sulle strade di Napoli. Un uomo di 72 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 28 giugno, in via Stadera, nel tratto che collega Casoria al capoluogo partenopeo.

Tragico incidente a Napoli, scontro tra due auto: un morto

Il violento impatto si è verificato intorno alle 6:30. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 72enne era alla guida di una Fiat 600 e stava percorrendo via Stadera in direzione Napoli. Giunto all’altezza del civico 62, l’auto è entrata in collisione con una Fiat Panda condotta da un giovane di 19 anni.

L’urto è stato particolarmente violento: la Panda ha riportato danni nella parte anteriore, mentre la Fiat 600 è stata colpita sulla fiancata sinistra. Dai primi accertamenti sembrerebbe che il conducente della 600 fosse impegnato in una manovra di inversione di marcia al momento dello scontro, ma la dinamica è ancora oggetto di approfondimenti.

Trasportato d’urgenza in ospedale, il 72enne non ce l’ha fatta

Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravissime. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è deceduto poco dopo il ricovero nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il giovane di 19 anni alla guida della Fiat Panda è stato invece sottoposto agli accertamenti previsti dalla legge per verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti è stato disposto l’immediato ritiro della patente di guida.

Veicoli sequestrati e indagini in corso

Entrambe le auto coinvolte nell’incidente sono state poste sotto sequestro giudiziario. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli dell’Unità Operativa San Lorenzo, insieme al personale del Reparto Infortunistica Stradale, che ha effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La salma del 72enne è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria per l’esame autoptico. Gli investigatori stanno inoltre acquisendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, fondamentali per chiarire le responsabilità del tragico incidente.