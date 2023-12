Grave incidente stradale a Fuorigrotta, nel giorno della vigilia di Natale. Una moto si è scontrata, per cause da accertare, contro un’automobile parcheggiata in strada (una Fiat Punto), in via Arlotta. Per il centauro non c’è stato niente da fare.

Incidente a Fuorigrotta, moto finisce contro auto in sosta: Vincenzo muore a 41 anni

Come anticipa InterNapoli.it, la vittima si chiamava Vincenzo Maglione, noto a tutti come “Ciccio”, aveva 41 anni. L’impatto contro l’altro mezzo è stato violentissimo. Nonostante l’arrivo dei soccorso e il trasferimento in codice rosso all’ospedale San Paolo, Vincenzo non è sopravvissuto. È morto poco dopo il sinistro stradale.

In via Arlotta sono intervenuti anche lgli agenti della polizia Locale della Sezione Infortunistica guidata dal comandante Gaetano Amodio i rilievi. Spetterà a loro capire cosa sia accaduto e perché la moto di Vincenzo sia finita contro un veicolo in sosta.