Incidente a Fuorigrotta: auto contromano travolge scooter, grave un 18enne

Grave incidente stradale a Fuorigrotta, in via Terracina, nella serata di ieri, mercoledì 10 dicembre. Un’auto che procedeva contromano per superare il traffico si è schiantata frontalmente contro uno scooter guidato da un ragazzo di 18 anni. L’impatto è stato violentissimo: il giovane è stato sbalzato sull’asfalto e trasportato all’ospedale Cardarelli, dove è ricoverato ma non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente nello stesso punto del doppio mortale del 2023

Il luogo dell’incidente è tristemente noto: proprio lì, il 30 settembre 2023, morirono Lucia Morra e Francesco Altamura, entrambi ventenni, travolti da un’auto mentre erano in scooter. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Locale di Napoli, il conducente della Renault Clio, un 46enne di Bagnoli, avrebbe superato la coda di auto invadendo la corsia opposta, centrando in pieno il motorino del 18enne. La patente è stata immediatamente ritirata e l’uomo è stato sottoposto a test per alcol e droga, di cui si attendono gli esiti.