Incidente mortale questa notte, 23 settembre, a Frattamaggiore: a perdere la vita un 17enne. Gravemente ferito un 16enne che era con lui. La vittima è Davide Di Giulio Cesare, di Crispano.

Frattamaggiore, incidente in via Roma: travolti da una Jeep. Muore 17enne

La tragedia si è consumata in via Roma, dove questa notte i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Caivano sono intervenuti dopo la segnalazione di un incidente. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento una Jeep Avenger con alla guida un 20enne impattava contro uno scooter con in sella un 17enne e un 16enne.

Davide è stato trasferito in codice rosso nell’ospedale di Frattamaggiore dove decedeva. Il 16enne che era con lui è in terapia intensiva in pericolo di vita. La salma, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata sequestrata per l’esame autoptico. I mezzi sono stati sequestrati. Il 20enne risponderà di omicidio stradale.