È stato arrestato il 24enne che era alla guida dell’automobile che nella notte tra il 16 e il 17 ottobre si è schiantata a Caivano. il giovane è accusato di omicidio colposo: sarebbe infatti risultato positivo al test che rileva la presenza di droga nel sangue.

Incidente a Caivano, arrestato 24enne per omicidio colposo

Nella vettura col ragazzo c’erano altre due persone: il 38enne Nicola Rivetti (in foto), originario di Caserta, morto sul colpo e un altro passeggero, anche lui 24enne, rimasto gravemente ferito. Quest’ultimo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed è in pericolo di vita.

La dinamica

L’auto, su cui era alla guida il 24enne, era sulla statale sannitica, la strada che conduce verso Marcianise e il Casertano, e stava procedendo in direzione di Caivano. Il giovane conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro il guard rail e la recinzione che circonda il piazzale della società.

Il 24enne che era alla guida è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore. A Napoli è stato invece portato l’altro 24enne: è ricoverato in pericolo di vita. Per Rivetti, invece, non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 38enne era sposato e aveva due figlie piccole.

Il test

Come da prassi, l’automobilista è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol e droghe. Test che hanno dato esito positivo: il 24enne era sotto l’effetto di stupefacenti al momento dell’impatto. Dovrà dunque rispondere di omicidio colposo.