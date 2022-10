Incidente mortale nella notte tra il 16 e il 17 ottobre lungo la statale Sannitica che collega Caivano a Marcianise. A perdere la vita un uomo di 36 anni di cui non si conoscono ancora le generalità. Altri due giovani sono rimasti feriti.

Incidente tra Caivano e Marcianise, un morto e due feriti

Così come spiega Fanpage.it, il sinistro è avvenuto questa notte, al di fuori del centro abitato. Per ragioni ancora da accertare, un’automobile, su cui viaggiavano tre ragazzi, sarebbe finita fuori strada impattando con violenza contro il guardrail. Il conducente, un giovane di 24 anni, è stato subito soccorso e trasportato all’ospedale di Frattamaggiore ma non è in pericolo di vita.

Più gravi invece le condizioni di un passeggero, trasportato a Napoli e ricoverato in prognosi riservata. Non pare sia in pericolo di vita. Nulla da fare invece per un altro passeggero, un giovane di 36 anni, residente a Caserta, che sarebbe morto nell’impatto. I tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori si sono rivelati inutili. Le ferite riportate nell’incidente sono state troppo gravi. Non sono ancora note le sue generalità.

Indagini in corso

La ricostruzione dell’incidente è affidata alle indagini dei carabinieri della locale Compagnia. Dai primi rilievi non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. L’automobilista, secondo una prima dinamica, sarebbe uscita fuori strada per l’alta velocità e il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo all’altezza di una curva.