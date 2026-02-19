Logoteleclubitalia

Napoli, incendio al Sannazaro: 26 persone sfollate. Danneggiata anche casa canonica di una chiesa

L’incendio al Teatro Sannazaro ha segnato una ferita profonda non solo nella cultura della città, un dramma per le ventisei persone sfollate e ancora fuori casa e per le maestranze che lavorano nella struttura.

Via Chiaia è stata riaperta, molte saracinesche restano abbassate e gli appartamenti adiacenti al teatro sono ancora sotto sequestro a causa di danni che si contano in milioni di euro. Il Comune ha censito 28 unità immobiliari coinvolte: tre gli appartamenti gravemente danneggiati, ma l’intero edificio resta sotto verifica. Sigilli anche su 9 attività commerciali e 18 abitazioni ai piani superiori. E poche ore dopo il rogo si è aperta persino una voragine accanto allo stabile. L’area è presidiata dalla Protezione Civile.

Tra gli sfollati c’è chi ha perso tutto. C’è chi dorme da parenti, in attesa di capire quando potrà rientrare. Ma per ora i tecnici parlano chiaro: prima bisogna attendere il raffreddamento delle strutture e verificare la stabilità. I rientri non hanno tempi certi. Danneggiata anche la casa canonica della chiesa di Santa Maria della Mercede, mentre la chiesa è rimasta intatta. Le indagini sono in corso. Ma l’emergenza, adesso, è dare risposte a chi una casa non ce l’ha più. Ieri la visita del Ministro Giuli che ha garantito un lavoro sinergico tra istituzioni e proprietà per rimettere in piedi il Teatro.

