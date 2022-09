Paura nella notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove sarebbe scoppiato un violento incendio nel reparto di ortopedia del nosocomio ligure. Le fiamme sarebbero divampate poco dopo la mezzanotte.

Incendio nella notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

“Sono in corso gli accertamenti da parte di carabinieri e Vigili del fuoco, ma verosimilmente la matrice è di origine colposa”. Lo ha detto all’Ansa il procuratore di Savona Ubaldo Pelosi. La Procura ha aperto un

fascicolo per incendio che, per adesso, resta a carico di ignoti. I locali andati a fuoco sono sotto sequestro. I soccorsi giunti sul posto hanno dovuto evacuare circa 80 pazienti, alcuni dei quali hanno riportato intossicazioni da fumo. Ancora non sono chiare le cause del rogo.

Decine di pazienti evacuati

Dal secondo al quarto piano diverse stanze sono state invase dal fumo o danneggiate dall’acqua usata per spegnere l’incendio. Dopo l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco di Finale, Savona e Albenga, oltre a polizia e carabinieri e molte ambulanze per mettere in salvo i pazienti ricoverati.

Tre pazienti hanno subito conseguenze da intossicazione da fumo, e sono stati subito trasferiti uno nel reparto di terapia intensiva di Savona e due nel reparto di medicina di Savona. Otto dipendenti si sono rivolti al pronto soccorso accusando sintomi da intossicazione e sono stati dimessi con prognosi da una a tre giorni.