Incendio in un appartamento a Marigliano, nel napoletano: intorno alle 2 di questa notte, i carabinieri di San Vitaliano e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto. Da comprendere la dinamica dei fatti: evacuati i residenti dello stabile.

Incendio in un appartamento a Marigliano

Intorno alle 2 di questa notte, i militari dell’arma di San Vitaliano e della sezione radiomobile di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via Caliendo 154, nel comune di Marigliano, per un incendio divampato all’interno di un’abitazione al piano terra e a quello superiore.

Necessaria l’evacuazione dei residenti: due persone sono state trasportate presso l’ospedale di Nola a causa del fumo inalato. Fortunatamente, le loro condizioni di salute sono buone.

Prontamente, sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per domare il rogo: la palazzina è stata dichiarata inagibile.

Altro incendio a Giugliano

Paura nella notte a Giugliano: i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Arco di Sant’Antonio, dove è divampato un incendio all’interno di un appartamento, sito al secondo piano di una palazzina. Un uomo è rimasto bloccato all’interno della dimora, riportando ustioni di primo e secondo grado a mani, gambe e piedi.