Un venerdì nero quello che stanno vivendo i numerosi pendolari della tratta ferroviaria Roma-Napoli.

Un incendio vicino alla linea ferroviaria tra Campoleone e Cisterna di Latina sta causando gravissimi danni al traffico ferroviario. La circolazione è stata inizialmente rallentata dalle 14:48 per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici ferroviari. Tuttavia, alle 15:12 la situazione è peggiorata con la sospensione del passaggio di tutti i treninel tratto interessato.

Incendio sulla Linea Roma-Napoli: traffico ferroviario sospeso e treni fermi

Sono ben 16 i convogli coinvolti e non ci sono previsioni di ripristino della normale circolazione nelle prossime ore. Trenitalia sta attualmente lavorando alla riprogrammazione dell’offerta commerciale per gestire l’emergenza.

I treni Intercity e Regionali subiranno quindi limitazioni di percorso, cancellazioni e/o ritardi significativi. In particolare, quattro Intercity sono direttamente coinvolti e attualmente fermi:

IC 552 Reggio Calabria Centrale (7:56) – Roma Termini (15:34) : fermo dalle 15:19 a Latina.

: fermo dalle 15:19 a Latina. IC 596 Napoli Centrale (14:20) – Prato Centrale (19:51) : fermo dalle 15:38 a Priverno.

: fermo dalle 15:38 a Priverno. IC 707 Roma Termini (15:26) – Reggio Calabria Centrale (23:51) : fermo dalle 15:52 a Campoleone.

: fermo dalle 15:52 a Campoleone. IC 705 Roma Termini (16:01) – Taranto (23:35): fermo dalle 16:01 a Roma Termini.

Inoltre, il treno IC 556 Reggio Calabria Centrale (10:00) – Roma Termini (17:34) oggi terminerà la sua corsa a Napoli Centrale. I passeggeri potranno proseguire il viaggio verso Roma con il treno IC 728 Palermo Centrale – Roma Termini (18:34).

Trenitalia consiglia ai passeggeri di verificare lo stato del proprio treno attraverso i canali ufficiali prima di recarsi in stazione e si scusa per i disagi causati da questo evento imprevisto. La situazione è in continua evoluzione e ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.