Un incendio è divampato, ieri sera, nella gelateria “Salotto Gelosia”, sita sulla strada statale 87, ad Afragola. Il rogo ha dannegiato parzialmente la struttura, in particolare la zona della cassa e del bancone.

Incendio in una nota gelateria ad Afragola: negozio danneggiato dalle fiamme

Non è chiaro cosa sia successo, se le fiamme siano state provocate da un corto circuito o se si tratti di un atto criminale. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per far luce sull’accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco che, non senza poche difficoltà, hanno spento le lingue di fuoco.

Il precedente

Poche settimane fa, la gelateria, molto conosciuta in zona, era stata presa di mira da un gruppo di malviventi. La tecnica adottata dai delinquenti era stata quell’auto ariete, mediante sfondamento delle vetrine con una vettura lanciata a retromarcia. Una volta all’interno, i balordi avevano portato via i contanti presenti in casa e diverse bottiglie di pregio.

“A questo siamo ridotti. A sperare in cause accidentali. Perché in un territorio ormai alla deriva e senza controllo il primo pensiero va sempre e solo alla mano della camorra”, è il commento di Antonio Iazzetta, consigliere di opposizione del comune di Afragola.