Aversa, apre sabato in via Roma la “Gelateria Vesuvietna”: un pomeriggio di allegria e solidarietà

AVERSA – La Gelateria Vesuvietna è lieta di annunciare l’imminente inaugurazione del suo nuovo punto vendita, che si terrà sabato 28 giugno a partire dalle ore 18:00 in Via Roma, 193, Aversa. L’evento promette un pomeriggio di festa, gusto, allegria e solidarietà.

In un gesto di profonda responsabilità sociale, la Gelateria Vesuvietna ha scelto di inaugurare la sua attività supportando un’importante causa umanitaria. Ha infatti risposto all’appello di UNICEF con l’iniziativa “IO CI SONO”, dedicandosi alla raccolta fondi per sostenere i bambini di Gaza.

Durante l’evento inaugurale e in seguito, sarà possibile contribuire a questa nobile causa. Il ricavato della raccolta fondi sarà interamente devoluto all’iniziativa UNICEF “IO CI SONO”, specificamente per il sostegno dei bambini di Gaza.

La Gelateria Vesuvietna invita tutti i cittadini a partecipare a questa giornata speciale, che unisce la celebrazione di una nuova apertura all’impegno concreto per aiutare chi ne ha più bisogno. Ogni donazione, anche la più piccola, rappresenta un gesto di generosità che può fare la differenza.

COMUNICATO STAMPA