Raid criminale nel “Salotto Gelosia”, uno dei locali più “in” della movida dell’area nord di Napoli, tra i comuni di Casoria e Afragola. Stanotte ignoti si sono introdotti all’interno dei locali commerciali dell’attività e hanno portato via un ricco bottino.

Casoria, raid al “Salotto Gelosia”: portati via contanti e bottiglie di pregio

Ancora una volta i negozi nel mirino dei malviventi. L’escalation di micro-criminalità registra un ulteriore episodio. A farne le spese un noto “food & drink” della statale Sannitica, il “Salotto Gelosia”, da tempo punto di ritrovo di giovani. La tecnica adottata dai delinquenti è stata quell’auto ariete, mediante sfondamento delle vetrine con una vettura lanciata a retromarcia. Una volta all’interno, i balordi hanno portato via i contanti presenti in casa e diverse bottiglie di pregio. Ancora non quantificati i danni arrecati alla struttura.

“Siamo di fronte a una vera e propria emergenza, la delinquenza è scatenata – ha tuonato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli -. L’area a Nord di Napoli è fuori controllo, la recente visita ad Afragola del ministro Piantedosi è il segnale che i nostri allarmi e le nostre denunce lanciate da mesi hanno avuto rilevanza. E’ necessario che lo Stato faccia sentire la sua presenza garantendo sicurezza e vivibilità ai residenti 24 ore su 24. La salvaguardia delle attività commerciali rende le città vive e dinamiche ed evita lo spopolamento verso le aree centrali sempre più affogate. Occorre agire attraverso una vera rappresaglia che sradichi la malerba”.