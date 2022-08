Un incendio che ha distrutto parte di un ristorante e 8 clienti feriti, di cui un giovane di Calvizzano grave. E’ questo il bilancio di quanto accaduto ieri sera verso le 22.30 a Gragnano.

Incendio al ristorante a Gragnano: 8 feriti

I Carabinieri della locale stazione sono intervenuti a Piazza Cipresso per un incendio. Per cause ancora in corso di accertamento le fiamme avevano distrutto la struttura esterna del ristorante “La Cantina del Castello”. 8 i clienti del locale rimasti feriti e di questi:

– 7 hanno riportato lievi ustioni e hanno ricevuto le cure necessarie al Pronto Soccorso San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi essere dimessi;

– 1, invece, un 25enne di Calvizzano, ha riportato ustioni diffuse in tutto il corpo ed è stato trasferito – non in pericolo di vita – all’ospedale Cardarelli di Napoli

L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Dai primi accertamenti pare che le fiamme siano partite dalla zona barbecue. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Gragnano e dei militari della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia che hanno sequestrato l’area.

Dei 7 è rimasta ancora una signora in Pronto Soccorso a Castellammare per effettuare accertamenti, sarà dimessa in mattinata. I referti degli altri 6 vanno dai 5 ai 20 giorni. ll ragazzo rimane quello più grave degli altri ed è al Cardarelli in codice giallo ma non è in pericolo di vita.