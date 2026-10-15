Arzano, incendio nel deposito: distrutti sei camper, si indaga anche sulla pista del racket

Sei camper completamente distrutti e un capannone sequestrato: è il bilancio del violento incendio divampato nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre ad Arzano, nell’area nord di Napoli. Il rogo si è sviluppato all’interno di un rimessaggio in via Ferdinando Grazioso, al civico 19. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire l’origine delle fiamme. Tra le ipotesi investigative riportate dalla stampa c’è anche quella di un possibile gesto legato al racket, ma la natura dolosa dell’incendio non è stata accertata.

Incendio nel rimessaggio ad Arzano: distrutti sei camper

L’allarme è scattato durante la notte, quando le fiamme hanno interessato un capannone utilizzato per custodire veicoli ricreazionali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Arzano e le squadre dei vigili del fuoco, impegnate per diverse ore nelle operazioni di spegnimento. L’intervento dei pompieri si è concluso all’alba.

Il fuoco ha investito tutti e sei i camper presenti nella struttura, che sono andati distrutti. I danni materiali sono ingenti, anche se non è ancora disponibile una quantificazione ufficiale. Non risultano, dalle prime informazioni diffuse, persone ferite.

Capannone sequestrato: gli investigatori cercano il punto d’innesco

Concluso l’intervento di emergenza, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’area. Il provvedimento permette di preservare i luoghi e svolgere gli accertamenti necessari a ricostruire come sia iniziato il rogo e in che modo le fiamme si siano propagate tra i mezzi parcheggiati.

La raccolta degli elementi tecnici sarà fondamentale per distinguere un eventuale guasto accidentale da un incendio provocato intenzionalmente. Al momento non è stata comunicata una causa definitiva. Gli investigatori dovranno esaminare quanto emerso dai sopralluoghi e dagli ulteriori approfondimenti.

La pista del racket: ipotesi al vaglio, nessuna conclusione

Secondo quanto riferito da Repubblica Napoli, una delle piste seguite dagli inquirenti è quella del racket delle estorsioni. È un’ipotesi che dovrà essere verificata e che non consente, allo stato, di attribuire il rogo alla criminalità organizzata. Lo stesso titolare del rimessaggio avrebbe dichiarato di non aver ricevuto minacce.

Il tema della sicurezza delle attività economiche resta particolarmente sentito nell’hinterland settentrionale, dove Teleclubitalia ha già raccontato precedenti operazioni anticamorra ad Arzano e nei comuni vicini. Non esistono però elementi verificati che colleghino quell’inchiesta a questo incendio: le vicende devono rimanere distinte.

Le prossime verifiche sul rogo di via Ferdinando Grazioso

Le indagini proseguono per stabilire il punto d’innesco, accertare le cause dell’incendio ed esaminare eventuali elementi utili a individuare responsabilità. Il sequestro del deposito rimarrà un passaggio importante per gli esami tecnici. Per ora il dato certo è la distruzione dei sei camper e il grave danno subito dal rimessaggio.