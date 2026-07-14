Incendio ad Agnano, decine di auto bruciate. Autouno: “Ripartiamo”

A distanza di poche ore dal violento incendio che ha devastato l’area boschiva di Agnano, Autouno Group traccia un primo bilancio dei danni subiti nella sede di via Antiniana, raggiunta dalle fiamme nel pomeriggio di lunedì 13 luglio. Il rogo ha provocato gravi danni alla struttura della concessionaria e distrutto numerose automobili esposte.

Incendio ad Agnano, la conta dei danni: decine di auto bruciate presso la concessionaria Autouno

L’incendio, sviluppatosi inizialmente in via San Gennaro, si è rapidamente propagato verso via Scarfoglio e via Antiniana, alimentato dal vento e dalle alte temperature. Le fiamme hanno minacciato abitazioni e attività commerciali della zona, rendendo necessaria l’evacuazione precauzionale di alcuni edifici e di circa sei concessionarie. Complessivamente sono oltre quaranta i veicoli danneggiati. Per contenere il fronte del fuoco sono intervenuti vigili del fuoco, personale della Sma Campania, autobotti ed elicotteri, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Tra le aziende maggiormente colpite figura proprio Autouno, che attraverso una nota ha raccontato quanto accaduto, confermando la volontà di restare sul territorio flegreo.

“Il nostro impegno resta immutato”

«Ci sono luoghi che si scelgono una volta. E luoghi che si continuano a scegliere, ogni giorno. Fare impresa significa credere in un progetto, affidarsi a delle persone e scegliere un territorio. Significa investire con lo sguardo rivolto al futuro, sapendo che il percorso è fatto di soddisfazioni, ma anche di prove che nessuno vorrebbe affrontare», scrive l’azienda.

La società definisce il rogo «un disastro ambientale, prima di tutto», ma anche «una ferita profonda» per l’impresa, ricordando come dietro ogni vettura e ogni investimento ci siano il lavoro quotidiano dei dipendenti e la fiducia dei clienti costruita in oltre dieci anni di attività nei Campi Flegrei.

Nel messaggio diffuso, Autouno ribadisce inoltre il forte legame con il territorio. «I Campi Flegrei rappresentano una terra straordinaria, che prima di tutto insegna il valore della resilienza. Chi sceglie di fare impresa qui sa di stringere un patto con la comunità, con la sua storia e con il suo futuro. Un patto che non viene meno quando il cammino si fa più difficile, perché proprio nei momenti critici una scelta rivela il suo significato più autentico».

Nonostante le pesanti conseguenze economiche, l’azienda ha già avviato le attività necessarie per ripristinare la piena operatività della sede. «Nonostante i danni subiti e le inevitabili conseguenze economiche, il nostro impegno resta immutato. Siamo già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività della nostra sede e continuare a garantire ai nostri clienti i servizi, l’assistenza e l’affidabilità che da sempre contraddistinguono Autouno».

A confermare la volontà di proseguire gli investimenti nei Campi Flegrei è anche il Ceo Ciro Veneruso: «Continueremo a investire in questa terra con la stessa convinzione che ci ha guidati fin dall’inizio, perché crediamo che il valore di un’impresa non si misuri soltanto nei risultati, ma anche nella determinazione con cui affronta gli imprevisti, ricostruisce e riparte».