Pagani, uccide il padre dopo una lite: 30enne arrestato dai carabinieri

Dramma familiare all’alba di oggi, martedì 14 luglio, a Pagani, in provincia di Salerno, dove un uomo di circa 30 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il padre al termine di una violenta lite. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata strangolata durante il litigio avvenuto all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che hanno bloccato e arrestato il giovane poco dopo i fatti.

Indagini in corso sulla dinamica dell’omicidio

L’episodio è ora al centro delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, che dovrà ricostruire con precisione quanto accaduto nelle ore precedenti all’omicidio e chiarire le cause che hanno portato alla tragedia. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili per ricostruire la sequenza degli eventi e definire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il 30enne avrebbe problemi psichici

Secondo le prime indiscrezioni, il 30enne arrestato sarebbe affetto da problemi psichici. Si tratta di un elemento che sarà oggetto degli approfondimenti investigativi e degli eventuali accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima e dell’arrestato né sulle circostanze che hanno preceduto il litigio.